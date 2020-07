Annemarie Worst onder het mes na zware val: ‘Hoop er bij start crossseizoen weer te zijn’

Het was na de laatste crosswedstrijd eind februari pas de eerste keer dat Worst weer tijdens een wedstrijd op de fiets zat. Deze keer een mountainbike, maar minder blij was ze zeker niet. ,,Ik had er maanden naar uit gekeken om eindelijk weer eens een wedstrijd te mogen fietsen. Tot die tijd hebben we eigenlijk alleen maar zonder doel op de fiets gezeten.”



Maar direct in die eerste wedstrijd ging het fout. ,,Ik reed van een grote rotspartij af en daarna op van die boomstammen en planken, maar ik kwam daarnaast terecht en vloog over de kop. Ik wist meteen dat het mis was", vertelt ze vanuit een Belgisch ziekenhuis.