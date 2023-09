Annemiek van Vleuten bezig aan laatste dagen als wielrenster: ‘Die tranen zeggen dat ik het zo mooi heb gevonden’

Transfer­Talk | Interesse voor Dilrosun, Anderlecht strikt Schmeichel

De Nederlandse transfermarkt is op 1 september gesloten, maar in België (6 september), Griekenland, Turkije (beide 15 september) en Saoedi-Arabië (7 september*) kunnen de clubs zich nog versterken met spelers. Bovendien kunnen de transfervrije opties het hele seizoen nog worden opgepikt. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog. * De markt gaat volgens de FIFA pas op 20 september dicht, maar clubs hebben tot en met 7 september de mogelijkheid om nieuwe spelers in te schrijven.