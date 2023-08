Annemiek van Vleuten ondanks pech lachend over streep bij laatste WK: ‘Ik kreeg daar kippenvel van’

Met videoAnnemiek van Vleuten kwam in Glasgow zwaaiend en lachend over de finish van haar laatste WK . Ze slaagde er niet in haar titel te prolongeren. De 40-jarige Van Vleuten kende meerdere keren materiaalpech en eindigde als achtste, met een achterstand van bijna drie minuten op de Belgische winnares Lotte Kopecky. ,,Ik kon niet anders dan het accepteren”, vertelde Van Vleuten.

Ze reed in de voorlaatste ronde lek. ,,En daarvoor had ik ook al pech gehad. Maar na die lekke band was ik kansloos”, besefte ze. ,,Ik kon niet anders dan dat accepteren. Zo ervaren ben ik inmiddels wel. Daarom besloot ik maar om te genieten. Ik heb genoten van al die mensen die me aanmoedigden. Ik kreeg daar kippenvel van. Maar het is nu mooi geweest.”

Van Vleuten was tevreden over haar race. “Ik heb hard gewerkt voor Demi Vollering”, zei ze over haar landgenote die uiteindelijk tweede werd.



,,Ik heb alles voor haar gegeven. Het was jammer dat ik lek reed. Want Demi en ik reden allebei voorin. Veel landen waren maar met één renner in de kopgroep vertegenwoordigd, maar ik denk dat Kopecky uiteindelijk verdiend heeft gewonnen. Ze was de sterkste.”



Van Vleuten is bezig aan haar laatste jaar als profwielrenster. Ze werd in 2019 en 2022 wereldkampioene op de weg en veroverde ook tweemaal de regenboogtrui in de tijdrit: in 2017 en 2018. Van Vleuten heeft naast de vier wereldtitels een erelijst om ‘U’ tegen te zeggen. Ze won vorig jaar de eerste editie van de Tour de France Femmes, greep vier keer de eindzege in de Giro Donne en was de afgelopen drie jaar de beste in de Vuelta.



Ook won ze klassiekers als de Ronde van Vlaanderen (twee keer), Luik Bastenaken-Luik (twee keer) en de Strade Bianche (twee keer) en in 2021 kroonde Van Vleuten zich tot olympisch kampioene tijdrijden. Bij de wegrit pakte ze de zilveren medaille.

