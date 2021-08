Annemiek van Vleuten verdedigt EK-titel bij wegwedstrijd, maar rijdt niet de tijdrit

Dartswe­reld in rouw na overlijden joviale Kyle Anderson: ‘Dit komt hard aan’

24 augustus De dartswereld is geschokt door het plotse overlijden van de Australische darter Kyle Anderson op 33-jarige leeftijd. Anderson, wiens dartsbijnaam The Original was, overleed aan nierfalen. Hij had ook diatbetes. ,,Hij was joviaal en had voor iedereen een luisterend oor.”