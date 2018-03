Anouk Hoogendijk gaat 'ons' lastigvallen, Mido is niet meer in topvorm

INTERVIEW René Takens: ‘Wéér een nieuwe trainer bij FC Twente geeft ook geen garantie’

8:13 Hij trad in september aan als voorzitter van de raad van commissarissen van FC Twente. René Takens (63) uit Hengelo zag in de afgelopen maanden een smeulend vuurtje veranderen in een uitslaande brand. „Zo had ik me het niet voorgesteld.”