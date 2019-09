Ansu Fati jongste ooit in CL, De Jong, Van Dijk en Cillessen in basis

Barcelona gaat op bezoek bij Borussia Dortmund, Liverpool, waar Georginio Wijnaldum op de bank zit, komt in actie tegen Napoli en Valencia strijdt in de groep van Ajax in Londen tegen Chelsea. Coach Jürgen Klopp geeft in de Engelse middenlinie de voorkeur aan James Milner. De Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano (ex-PSV) maakt voor de Italiaanse thuisploeg zijn debuut op het kampioenenbal.



De twee ploegen speelden vorig seizoen in de groepsfase van de Champions League eveneens tegen elkaar. Zowel Liverpool als Napoli won de onderlinge thuiswedstrijd destijds met 1-0. Liverpool leidt in de Premier League met vijftien punten uit de eerste vijf wedstrijden. In de Serie A staat Napoli vierde, met zes punten uit drie duels.