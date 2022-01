Antoinette de Jong langer bij Jumbo-Visma: ‘Hoop ooit nog een poging te doen voor een wereldrecord’

NK allround en sprint in Thialf: van trainings­prik­kel tot laatste strohalm

De NK allround en sprint is het laatste toernooi voor de Winterspelen, maar de meeste olympiërs zijn vandaag en morgen niet in Thialf te zien. Slechts vijf van de achttien Peking-gangers komen in actie op een NK met wisselende belangen.

10:43