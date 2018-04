Antoinette de Jong naar Lotto-Jumbo

Velderman: ‘We willen koste wat kost in een jaar terug’

12:02 ENSCHEDE – FC Twente wil koste wat kost in een seizoen terugkeren naar de eredivisie. Dat is de boodschap die directeur Erik Velderman op de ochtend na de grootste deceptie in de historie van de club afgaf. ,,We willen zo min mogelijk bezuinigen op het voetbalbedrijf’’, aldus Velderman.