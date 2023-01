Antoinette Rijpma-De Jong verovert voor derde keer op rij goud op EK allround, brons voor Marijke Groenewoud

Honderdja­ri­ge Nieuwjaars­wed­strijd onder druk: ‘Ze gaan liever padellen’

Na twee jaar afwezigheid vanwege corona was de nieuwste editie van de traditionele Nieuwjaarswedstrijd tussen Koninklijke HFC de oud-internationals een bijzondere, precies een eeuw na het allereerste duel in 1923. Dit keer wonnen de ex-internationals met 4-2 door goals van Danny Koevermans (twee) en Glenn Helder en Ruben Schaken. ,,Niemand is meer door gaan voetballen na hun carrière, dat is jammer.”

7 januari