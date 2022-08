Antwerp en Anderlecht boeken uitzeges in Europa, goals van Toivonen en Zahavi

Royal Antwerp FC won in Noorwegen met 1-3 van Lillestrøm SK. Radja Nainggolan maakte in de tweede helft de 1-2 en 1-3 voor de ploeg van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars, nadat Antwerp via de Portugese verdediger Dinis Almeida al na vijf minuten op voorsprong was gekomen. Vincent Janssen stond net als in de eerste twee Europese duels in de basis, maar werd na 65 minuten afgelost door de Zwitserse spits Michael Frey die in de eerste twee competitieduels in de basis stond. Toby Alderweireld bleef vanwege lichte klachten uit voorzorg achter in Antwerpen, Viktor Fischer viel een kwartier voor tijd nog wel in bij Antwerp.



Anderlecht won met 0-2 bij Paide Linnameeskond, dat afgelopen seizoen derde werd in de Meistriliiga van Estland. De ervaren spelmaker Lior Refaelov (36) uit Israël was met een vroege goal en een assist kort voor rust (op de Portugese aanwinst Fábio Silva) de uitblinker bij de club uit Brussel, waar Felice Mazzù het stokje overnam van de naar Burnley vertrokken Vincent Kompany.