Antwerp FC: Golden Oldies moeten het doen

Tegenstander AZIn de Europa League hopen Feyenoord, PSV en AZ zich vanavond te plaatsen voor de groepsfase. Maar tegen wie spelen ze eigenlijk? Op deze site stellen we de tegenstanders aan u voor. In deze aflevering: AZ-opponent Antwerp FC.

Wat weten we van Antwerp FC?

Dat de club Royal Antwerp FC heet. En dus niet FC Antwerp, zoals The Great Old in ons land vaak ten onrechte wordt genoemd. Opgericht in 1880 is het de oudste voetbalclub van België. Tussen 2004 en 2016 speelde Antwerp in de tweede klasse. Maar na de terug op het hoogste niveau, speelt het onder de in 2017 aangestelde trainer Laszlo Bölöni weer een rol van betekenis. Antwerp werd afgelopen seizoen vierde en kwalificeerde zich voor het eerst in 25 jaar voor Europees voetbal. Net als AZ kan de club dat niet doen in het eigen stadion, dit omdat de monumentale Bosuil niet aan de veiligheidseisen van de UEFA voldoet.

Volledig scherm Laszlo Bölöni. © BELGA

Kunnen ze een beetje voetballen?

Vlak ze niet uit. Bölöni heeft van Antwerp een vechtmachine gemaakt. Zijn ploeg is niet de meest attractieve, maar win er maar eens van. Antwerp geeft verdedigend weinig weg en is dus lastig te verslaan. Bölöni hield AZ als coach van Standard Luik al eerder in bedwang. In de groepsfase van de Champions League speelde hij met zijn ploeg in het seizoen 2009-2010 twee keer gelijk tegen de Alkmaarders. In de laatste groepswedstrijd werd het 1-1 dankzij een rake kopbal van doelman Sinan Bolat in de 95ste minuut waardoor de ploeg van interim-trainer Martin Haar door de Belgen werd uitgeschakeld. Bolat is tegenwoordig keeper van Antwerp en kan AZ dus opnieuw dwarsbomen.

Volledig scherm Sinan Bolat. © BELGA

Op welke spelers moeten we letten?

Antwerp is aanvallend afhankelijk van de Golden Oldies Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. Beide aanvallers van 33 jaar hebben een schat aan ervaring. Israëliër Refaelov speelde acht jaar voor Club Brugge voor hij vorig seizoen in De Bosuil tekende. Congolees Mbokani maakte eerder furore bij onder meer Anderlecht en Standard Luik. Na omzwervingen door Engeland en Oekraïne keerde de spits een jaar geleden terug in België. Antwerp vaart er wel bij.

Zijn ze in vorm?

In elk geval warmgedraaid. Antwerp heeft in de Belgische competitie al vier duels gespeeld. Na drie zeges en een nederlaag doet de ploeg weer bovenin mee. In de derde kwalificatieronde van de Europa League schakelde Antwerp het Tsjechische Viktoria Plzen (1-0, 1-2) dankzij een cruciale uitgoal van Mbokani in de verlenging. De sterke spits uit Congo staat dit prille seizoen al op zes goals en drie assists. Refaelov was in de eerste zes wedstrijden goed voor vier goals en drie assists. Aan de vorm van de ervaren spitsen zal het dus niet liggen.