'Apart gevoel om Vitesse pijn te doen'

Van Wolfswinkel vond Vitesse goed starten. ,,Ze hadden misschien wel een goal verdiend. We hebben een heel lastige pot gehad. In de omschakeling waren we wat onrustig.''

De in Woudenberg geboren aanvaller speelde tegen Vitesse niet in de spits maar aan de zijkant. ,,Het was wel even zoeken voor mij, zag de tegenstanders van alle kanten komen en kreeg ook een gele kaart. Dus een nieuwe positie en een nieuwe naam'', aldus Van Wolfswinkel, die doelt op de tolk die hem eerder deze week in Arnhem 'Van Wolfshoven' noemde.