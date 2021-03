Apollo 8 in topper in kampioenspoule thuis niet opgewassen tegen Sliedrecht Sport

De tweemaal eerder uitgestelde thuiswedstrijd tegen Sliedrecht Sport was het duel tussen de koploper in de kampioenspoule (Apollo 8) en de nummer twee uit Sliedrecht. De wedstrijd van zondag was afgelopen week ingelast, nadat de ontmoeting eerder was afgelast vanwege een coronabesmetting in de Bornse begeleidingsstaf. De twee ploegen gaan elkaar ook treffen in de play-offs om de landstitel. Zaterdagavond wist Apollo 8 zich daarvoor al te plaatsen met de zege in en tegen Regio Zwolle.

Grote moeite

Apollo 8, dat begon met de speelsters Fleur Meinders, Tess de Vries, Juliët Huisman, Rianne Vos, Carlijn Koebrugge, Eline Gommans en libero Jorien Reesink, had in de openingsset grote moeite met de tegenstander. Sliedrecht Sport liet de ploeg van trainer Thijs Oosting geen moment in hun eigen spel komen. Met name aan het net waren de bezoekers ijzersterk. Pas bij een achterstand van 10-22 lukte het Apollo 8 om een puntenreeks neer te zetten. Het verandere echter weinig aan de eerste setzege voor Sliedrecht Sport: 25-15.

Volledig scherm Apollo 8 heeft zondagmiddag in de eigen Bornse sporthal de topper tegen Sliedrecht Sport verloren. In De Veste eindigde het duel in een .. zege voor de gasten. © Pim Waslander

Meer grip op wedstrijd

Twee scores achter elkaar door Koebrugge in de tweede set brachten Apollo 8 voor het eerst in de wedstrijd aan de leiding: 7-6. De voorsprong was echter van korte duur, want Sliedrecht Sport kwam meteen op gelijke hoogte. Apollo 8 leek meer grip te krijgen op de wedstrijd, die in de tweede set tot 11-11 gelijk op ging. Daarna wist Sliedrecht Sport uit te lopen naar een verschil van vijf punten, om uiteindelijk ook de tweede set te winnen: 25-17.

In de derde set slaagde Apollo 8 er in langer mee te gaan en wist het bij een stand van 19-18 zelfs wat afstand te nemen van Sliedrecht Sport (21-18). In een spannende slotfase slaagde Apollo 8 er niet in on de set binnen te halen. Sliedrecht Sport lukte dat wel, won de set met 26-24 en daarmee de wedstrijd met 3-0.

Apollo 8 neemt het woensdag in Friesland op tegen Sneek.

Apollo 8 - Sliedrecht Sport 0-3

Setstanden: 15-25, 17-25, 24-26