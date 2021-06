Apollo 8 maakt in okterber Europees debuut in Challenge Cup

De volleybalsters van Apollo 8 zijn ingeschreven voor de Challenge Cup. Dat betekent dat de Bornse erdivisionist in oktober het Europese debuut maakt. De zege in de bekerfinale leverde de club deelname aan het internationale toernooi op.

Apollo 8 neemt komend najaar deel aan de CEV Challenge Cup, het éénnahoogste Europese toernooi. „De loting zal bepalen of we een kans hebben om één en misschien wel twee rondes te overleven”, blikt trainer Thijs Oosting al vooruit.

Een droom die uitkomt

Voor Apollo 8 betekent de deelname aan de Challenge Cup ‘een droom’ die uitkomt. „Het is een enorme prestatie en als bestuur vinden we het erg knap en zijn we trots dat we dit als vereniging hebben bereikt”, zegt voorzitter Martin Reesink over de bekerwinst het afgelopen seizoen. Het leverde de vereniging een toegangsticket naar Europa op, „die eerlijk en dik verdiend is”, aldus Reesink.

Goed voor volleybal in Nederland

„Een droom voor het team, de staf, maar zeker ook voor ons als club. In oktober spelen we onze eerste Europese wedstrijd waardoor we nu ook de kans hebben om ons ook internationaal te laten zien. Goed voor de volleybal in Nederland, goed voor Twente en vooral ook goed voor Borne.”

De entree op de Europese speelvloer past volgens trainer Oosting bij de ambities van Apollo 8. „We willen het eindstation zijn voor volleybalsters in Nederland. We gaan naar maximaal negentien uur training per week, die uitbreiding van uren zal in combinatie met de ervaringen in Europa een mooie boost kunnen geven aan de ontwikkeling van onze speelsters.”

Geld al binnengehaald

De Bornse vereniging heeft inmiddels een speciale projectgroep in het leven geroepen, om de club te ondersteunen en versterken. „Er moet een aparte wedstrijdvloer gelegd worden en de buitenlandse teams gaan we ontvangen. Onze leden moeten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden en vooral ook kunnen meegenieten van het Europese avontuur”, aldus de voorzitter. De club heeft de extra benodigde geld al binnengehaald. Daarnaast zal er een bijdrage komen vanuit het Europafonds van de Nevobo en het vrouwenteam zelf, bijvoorbeeld middels het organiserenvan clinics en een trainingsweekend.