Apollo 8 onderuit in eerste wedstrijd in 2022

De volleybalsters van Apollo 8 hebben hun eerste wedstrijd in het nieuwe jaar verloren. In eigen huis werd zondag met 1-3 verloren van VV Utrecht.

De wedstrijd tegen Utrecht was het duel tussen de nummer twee van de eredivisie tegen de nummer zes. In de openingsset van de wedstrijd gingen beide ploegen vrijwel gelijk op, totdat Utrecht halverwege de set een iets ruimere voorsprong wist op te bouwen. De bezoekers uit de Domstad gaven die niet meer uit handen. Apollo 8 kwam nog tot 20-22 in de buurt, maar de laatste drie punten gingen allemaal naar Utrecht.

Jette Kuipers

Bij een achterstand van 3-7 in de tweede set vond trainer/coach Thijs Oosting het al tijd voor een time-out, in de hoop de reeks van Utrecht te doorbreken. Dat plan kwam niet goed uit de verf, want de bezoekers wisten verder uit te lopen naar 3-12. Opnieuw greep Oosting in met een time-out. Daarna was er eindelijk dat gewenste punt, gescoord door Jette Kuipers.

Knokken voor ieder punt

Na drie scores op rij (6-12) was het ditmaal Utrecht dat om een time-out vroeg. Bij een stand van 10-17 nam Utrecht het initiatief en wist he tuit te lopen naar 10-21. Op weg naar de tweede setzege. Apollo 8 gaf zich echter nog niet gewonnen en bleef knokken voor ieder punt. Het gat werd teruggebracht tot 15-23 bij een time-out van Utrecht. Apollo 8 wist daarna nog tweemaal te scoren, maar Utrecht eveneens: 17-25. En daarmee ging ook de tweede set naar de bezoekers.

Goede serviceserie

De derde set stond bij Apollo 8 vooral in het teken van een vroegtijdig einde van de wedstrijd te voorkomen. Pas bij een stand van 6-5 wisten de gastvrouwen aan de goede kant van de score te staan. Een goede serviceserie van Jette Kuipers bracht Apollo 8 naar een voorsprong van 11-5. Apollo 8 bereikte als eerste de ‘big points’: 20-12. De setzege kwam er uiteindelijk voor de Bornse formatie: 25-14.

Opleving

Was de opleving van Apollo 8 van korte duur? In de vierde set keek de ploeg in de eigen - opnieuw vrijwel lege - sporthal tegen een 1-5 achterstand aan. Het noopte Thijs Oosting tot een time-out. Vervolgens speelde Apollo 8 zich terug in de wedstrijd en wist het Utrecht te naderen tot 6-7. Na een periode waarin beide teams elkaar weinig ontliepen, nam Apollo 8 bij een stand van 14-14 de voorsprong: 16-14. Bij 23-18 leek Apollo 8 nog eventjes twee punten te pakken voor ook de tweede setzege, maar Utrecht voorkwam dat: 23-21. De bezoekers kwamen zelfs even later op gelijke hoogte: 24-24 en serveerden bij 24-25 voor matchpoint. Dat kwam er wel bij 25-27.

Apollo 8 - Booleans/VV Utrecht 1-3

Setstanden: 20-25, 17-25, 25-14, 25-27.

Punten Apollo 8: Kuipers 15, Bredewoud 10, Knijff 8, Koebrugge 8, Meinders 6, De Vries 4, Ten Brinke, Gommans en Vos 3, Huisman 2.