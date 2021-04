Apollo 8: van underdog naar favoriet én bekerwinnaar

Alles was ditmaal anders. Voor de tweede keer in korte tijd stond Apollo 8 opnieuw in de finale van het nationale bekertoernooi. Maar waar in 2019 de fans in groten getale naar Zwolle afreisden om dé wedstrijd uit de clubhistorie bij te wonen, daar bleven gisteren in het Groningse MartiniPlaza de tribunes onbemand. Eén ding was hetzelfde: het Bornse enthousiasme en plezier. Ditmaal echter als kampioen van het corona-bekertoernooi, na een duidelijke 3-1 overwinning in de finale op VCN.