Apollo 8 verliest strijd om Supercup

De eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen was een kopie van de bekerfinale afgelopen competitie. Apollo 8, destijds nieuwkomer in de eredivisie, had het tot die bekerfinale geschopt, maar was in de eindstrijd in Borne duidelijk een aantal maten te klein voor de meervoudig kampioen uit Zuid-Holland. De bekerfinale ging vrij eenvoudig naar Sliedrecht Sport: 25-16, 25-23 en 25-16.

Eerste set

Tweede set

In de tweede set in sporthal De Basis, waar een kleine groep Apollo-fans naartoe was afgereisd, kwamen de bezoekers op een 4-3 voorsprong. Met de Weerselose Christie Wolt in de ploeg liep Sliedrecht uit naar 10-7, waarna Apollo opnieuw in de achtervolging moest. Na 10-10 wisten de gastvrouwen toch weer het verschil te maken en stond Sliedrecht snel weer op een marge van vier punten (18-14). Net zoals in de eerste set vocht Apollo zich terug in de wedstrijd. Sliedrecht zag de bezoekers terugkomen tot een stand van 24-23, waarna de bekerwinnaar en regerend landskampioen het winnende setpunt sloeg: 25-23.