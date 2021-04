Apollo 8 voor tweede maal in historie naar bekerfinale

Voor de tweede maal in clubhistorie heeft Apollo 8 zich geplaatst voor de bekerfinale. De Bornse eredivisionist won zaterdag in de halve finale van Regio Zwolle met 3-1.

Na de zege in de kwartfinale op Lammerink Installatiegroep/Set-Up’65 schakelde Apollo 8 in de halve finale Regio Zwolle uit in het nationale bekertoernooi. Opnieuw werd het een 3-1 overwinning voor de ploeg uit Borne, gecoached door de broers Thijs en Bart Oosting.

Tweede paasdag

De bekerfinale wordt maandagmiddag, tweede paasdag, gespeeld in het Groningse MartiniPlaza. Wie de tegenstander is, is nog niet bekend. De andere halve finale gaat tussen VCN en FAST.

In februari 2019 stond Apollo 8 voor het eerst in de bekerfinale. De ploeg debuteerde dat jaar in de eredivisie. De finale werd toen gespeeld in Zwolle en eenvoudig met 3-0 gewonnen door topfavoriet Sliedrecht Sport. Het door de Hengelose Vera Koenen gecoachte team verloor vrijdagavond verrassend in de kwartfinale van FAST met 3-2.

Driemaal 3-0

Driemaal eerder dit seizoen stonden beide ploegen tegenover elkaar, driemaal werd het een 3-0 overwinning voor Apollo 8. Maar in een bekertoernooi hoeft dat niet veel te zeggen. Dat bleek ook in de eerste set deze zaterdagmiddag in het Zwolse Landstede, die tot een stand van 3-3 gelijk op ging. Daarna wist Zwolle een voorsprong te nemen. Die bedroeg vijf punten en noopte Apollo-trainer Thijs Oosting tot tweemaal toe een time-out aan te vragen. Niet dat het voor de gewenste verandering zorgde, want Zwolle liep verder uit naar 22-15. Het eerste setpoint van Zwolle (24-17) werd nog onschadelijk gemaakt, maar uiteindelijk maakten de gastvrouwen het af: 25-20.

Van de wijs

In de tweede set kwam Apollo voor het eerst op voorsprong in deze halve finale van het bekertoernooi tegen Zwolle: 2-1. De Bornse eredivisionist liet zich niet van de wijs brengen door het eerder geleden setverlies en wist een voorsprong op te bouwen van 6-1. Die hield niet lang stand, want met 9-9 slaagde Zwolle er in om weer op gelijke hoogte te komen. Wat volgde was een fase waarin beide teams aan elkaar gewaagd waren en het stuivertje wisselen was om de voorsprong. Met een ace, gevolgd door een tweede goede serve van Tess de Vries liep Apollo 8 uit naar 23-21 en was Zwolle genoodzaakt een time-out te nemen. Het eerste setpunt werd direct benut dankzij een sterk Borns blok: 25-21.

Derde set

Een scherper Apollo 8 nam in de beginfase van de derde set het voortouw en wist daardoor een 7-2 voorsprong op te bouwen, na onder meer een zeer lange aanval succesvol af te ronden. Het verschil bleef steeds zo’n drie tot vier punten in het voordeel van Apollo 8 (17-12). Na een Zwolse time-out werd het zelfs 21-12 voor de Twentse bezoekers. De eerste kans op het setpunt (24-14) ging verloren, maar bij 24-19 was het toch raak en ging de derde set naar Apollo 8.

Die goede lijn wist de ploeg van het trainersduo Thijs en Bart Oosting niet door te trekken in de vierde set, waarin Zwolle de voorsprong wist te nemen (4-1). Apollo knokte zich terug naar 9-9 en 11-11 en slaagde er driemaal in om drie punten voorsprong te nemen (14-11, 17-14 en 18-15). Met Daphne Knijff als pinchhitter voor Eline Gommans liep Apollo uit naar 21-17 en leek het verzet van Zwolle gebroken. Het matchpoint bij 24-17 werd behaald dankzij - weer - een sterk blok. Het leverde Apollo de winst op in de vierde set en dus een ticket voor de bekerfinale in Groningen.

Regio Zwolle - Apollo 8 1-3 (25-20, 21-25, 19-25, 17-25)