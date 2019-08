Apollon Limassol: koning van de voorrondes

Tegenstander PSVIn de Europa League hopen Feyenoord, PSV en AZ zich vanavond te plaatsen voor de groepsfase. Maar tegen wie spelen ze eigenlijk? Op deze site stellen we de tegenstanders aan u voor. In deze aflevering: PSV-opponent Apollon Limassol.

Wat weten we van Apollon Limassol?

De club uit de tweede stad van Cyprus speelt zijn Europese wedstrijden in het GSP-stadion van hoofdstad Nicosia. Apollon werd in 2006 voor de derde en laatste keer landskampioen, maar eindigt de laatste jaren wel steevast in de top. Sinds 2013 plaatste de club zich bovendien al vier keer voor de groepsfase van de Europa League. Slechts één keer kwam Apollon in Europees verband een Nederlandse ploeg tegen. Ajax won in 2001 twee keer (uit met 0-2, thuis met 3-0) van de Cyprioten in de UEFA Cup. De Limassolse doelman van toen was Sofronis Avgousti, de huidige trainer van Apollon.

Apollon-trainer Sofronis Avgousti keepte in 2001 in de beide duels met Ajax.

Kunnen ze een beetje voetballen?

Vlak ze niet uit. Apollon was de laatste jaren al eens te sterk voor gerenommeerde clubs als OGC Nice, Lokomtiv Moskou, FC Midtjylland en FC Basel. Trainer Avgousti heeft de beschikking over een ervaren selectie die behalve uit Cyprioten uit Zuid- en Oost-Europeanen, Afrikanen en Zuid-Amerikan bestaat. Met Facundo Pereyra (31) en Emilio Zelaya (32) heeft de ploeg twee geslepen Argentijnse spitsen.

Emilio Zelaya juicht na zijn doelpunt tegen Shamrock Rovers.

Op welke spelers moeten we letten?

Op de eerder genoemde spitsen maar ook op Giannis Gianniotas. De 26-jarige Griek is deze zomer overgekomen van AEK Athene en was al eens eerder succesvol in Eindhoven. De aanvaller maakte op 1 september 2016 de winnende goal voor Griekenland (1-2) in een oefeninterland tegen Oranje. Hij passeerde die avond PSV-doelman Jeroen Zoet. Aardig detail: de andere Griekse treffer in dit duel werd gemaakt door de nieuwe PSV-spits Konstantinos Mitroglu.

Giannis Gianniotas maakt de winnen goal voor Griekenland. De PSV'ers Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix zijn verslagen.

Zijn ze in vorm?