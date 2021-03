Arantxa Rus boekt in Lyon eindelijk eerste zege van het jaar

Arantxa Rus heeft in Lyon haar eerste overwinning van dit jaar in het enkelspel geboekt. De 30-jarige Westlandse rekende in de eerste ronde van het WTA-toernooi in twee sets af met Wang Xiyu: 7-6 (6), 6-4. Begin dit jaar had Rus in Abu Dhabi in de eerste ronde nog in drie sets verloren van die 19-jarige Chinese.