Arantxa Rus gaat op voor zesde ITF-titel van het jaar

WK voor Epke Zonderland op losse schroeven

18:57 Twee hardnekkige verkoudheden hebben er de laatste maanden hard ingehakt bij Epke Zonderland. De wereld- en Europees kampioen op rekstok is een maand voor de WK nog verwijderd van zijn topvorm. Zo ondervond hij bij de interland in zijn thuishal in Heerenveen, de voorlaatste test voor de mondiale kampioenschappen.