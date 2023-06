Arantxa Rus houdt Nederlandse eer hoog en mag blijven dromen van Wimbledon-ticket

Arantxa Rus mag blijven dromen van een deelname aan Wimbledon. De beste Nederlandse tennisster bereikte de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in Londen door de Oekraïense Daria Snigur in twee sets te verslaan: 7-6 (7-1), 6-4.

De 32-jarige Delftenaar deed vorig jaar niet mee aan Wimbledon en sneuvelde de vorige twee edities in de eerste ronde van het hoofdtoernooi. Dat moet Rus nu eerst nog zien te bereiken. Rus overleefde de eerste ronde in het kwalificatietoernooi in ieder geval zonder al te veel problemen en moet nu nog twee ronden doorstaan om het hoofdtoernooi te bereiken. Rus won de eerste set na een tiebreak en trok vervolgens ook de tweede set naar zich toe.

Voor Bibiane Schoofs zit het Wimbledon-avontuur er al op. De 35-jarige Nederlandse ging tijdens het kwalificatietoernooi kansloos onderuit tegen de Chinese Yue Yuan. In de tweede game slaagde Schoofs er zelfs niet in om een game te pakken (6-2, 6-0). Ook Lesley Pattinama-Kerkhove, die vorig jaar nog verrassend de tweede ronde op Wimbledon haalde, ging onderuit. In een spannende partij moest een tiebreak uiteindelijk de beslissing brengen: 7-5, 2-6, 7-6 (10-4).

De Jong en Brouwer

Jesper de Jong en Gijs Brouwer hebben de tweede ronde van de kwalificaties van Wimbledon bereikt. De 23-jarige De Jong won in twee sets van de Taiwanees Hsu Yu-hsiou: 6-3 6-2. Vorig jaar strandde hij nog in de eerste kwalificatieronde van het Britse grandslamtoernooi. De 27-jarige Brouwer walste met 6-3, 6-1 over de Brit Luca Pow heen.

Voor Jelle Sels viel het doek al in de eerste ronde. Hij verloor van de Braziliaan Thiago Seyboth Wild: 4-6, 4-6. De Zuid-Amerikaan, de mondiale nummer 130, baarde op Roland Garros opzien door in de openingsronde de Rus Daniil Medvedev uit te schakelen.

Drie zeges volstaan voor een plek in het hoofdschema. De voorrondes worden gespeeld op Roehampton om het gras van Wimbledon te sparen voor de wedstrijden in het hoofdtoernooi. Het hoofdtoernooi van Wimbledon begint over een week.

