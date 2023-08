Arantxa Rus in halve finales onderuit op Gran Canaria

In bloedvormArantxa Rus verkeert nog altijd in topvorm. Eind vorige maand won ze in Hamburg haar eerste WTA 250-toernooi maar in Gran Canaria stokt de zege reeks in de halve finales. Na acht overwionningen op rij was de Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro, de nummer 153 van de wereld, te sterk: 7-6 (7) 6-2. In de kwartfinales had Bouzas Maneiro ook al Suzan Lamens verslagen, in drie sets.