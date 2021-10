Arantxa Rus kansloos tegen powertennis van Kvitova

Paardrij­den elitesport? Niet in Rossum: ‘Met blingbling hebben we niets’

7 oktober ROSSUM - Grote namen als die van springruiter Jos Lansink en menner Theo Weusthof begonnen ooit op de manege in Rossum. Toch is de 75-jarige rijvereniging De Rossruiters altijd een club van de gewone man gebleven. „Aanzien, status of blingbling, daar hebben we niks mee.”