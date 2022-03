Arantxa Rus komt ook in Lyon niet verder dan tweede ronde

Rus leverde in de eerste set bij 2-2 haar service in. Zhang overleefde in de daaropvolgende game een breakpoint en trok de set naar vervolgens naar zich toe. Ook in de tweede set had de Chinese aan één break genoeg. Die kwam in de derde game overigens niet zomaar tot stand. Rus overleefde bij 1-1 maar liefst zes breakpoints, maar moest zich bij de zevende poging van Zhang alsnog gewonnen geven.