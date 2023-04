Arantxa Rus niet opgewassen tegen nummer negen van de wereld Maria Sakkari in Madrid

Rus had zich ten koste van Amanda Anisimova geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Madrid. Daarmee won ze van een speelster die liefst 61 plekken hoger stond op de wereldranglijst, maar een nieuwe stunt zat er tegen de Griekse tennisster geen moment in.

Tegen Sakkari, als negende geplaatst, ging het gelijk op tot Rus in de vijfde game werd gebroken. De Griekse liep daarna via een lovegame naar 4-2 en benutte niet veel later haar eerste setpunt: 6-4. In de tweede set verloor Rus meteen haar opslaggame, maar brak de Westlandse in de vierde game terug: 2-2. Na nog een break in de zevende game (4-3) gaf Sakkari de voorsprong niet meer weg, al verzette Rus zich nog sterk in de laatste game.

Sakkari, halvefinaliste op het toernooi van Indian Wells, was haar gravelseizoen begonnen met een nederlaag tegen de Tsjechische Karolina Pliskova in Stuttgart. In Madrid had ze een bye in de eerste ronde. De 32-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in de Spaanse stad.

