Arantxa Rus pas na middernacht onderuit in Rome

Juist op de geboorte­grond van trainer Pascal Jansen kan AZ geschiede­nis schrijven

AZ staat donderdagavond oog in oog met het klatergoud van de Premier League. In de eerste halve finale in Europa in achttien jaar ontmoet het West Ham United. Voor elke AZ’er een bijzondere wedstrijd en voor trainer Pascal Jansen nog een beetje meer.