Arantxa Rus simpel door in Lyon

Ronde van Overijssel klopt provincie in subsidie­strijd

Stichting Wielerronde van Overijssel is nog steeds in de race om het stempel ‘beeldbepalend evenement’ te krijgen. De bestuursrechter in Zwolle oordeelde dat de provincie Overijssel onterecht deze aanvraag had afgewezen. Hierdoor liep het wielerevenement 260.000 euro aan subsidie mis.

28 februari