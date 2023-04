Arantxa Rus stunt op masterstoernooi Madrid tegen Anisimova, ook 15-jarige baart opzien

De 32-jarige Rus had zich via de kwalificaties geplaatst voor het hoofdtoernooi in de Spaanse stad. Het kostte beide speelsters in de eerste set moeite hun servicegames te behouden. Rus brak haar opponente bij een stand van 5-5 opnieuw en maakte het met 7-5 af. In de tweede set kwam Rus nog wel op haar eigen servicebeurten onder druk te staan. Ze hield echter stand en benutte haar kansen op de service van Anisimova. De nummer 107 van de wereld besliste de partij op haar tweede wedstrijdpunt met 6-2.

Rus speelt in de tweede ronde tegen de als negende geplaatste Griekse Maria Sakkari, die in de eerste ronde was vrijgeloot.

Ook stunt van 15-jarige

Ook de pas 15 jaar oude tennisster Mirra Andreeva heeft opzien gebaard in Madrid. De Russische tiener was in de openingsronde met 6-3, 6-4 te sterk voor de Canadese Leylah Fernandez, die in 2021 nog in de finale van de US Open stond. Fernandez is de nummer 49 van de wereld.

Andreeva is de derde 15-jarige ooit die een wedstrijd wist te winnen op een WTA 1000-toernooi. Ze treedt in de voetsporen van de Amerikaanse speelsters Coco Gauff en CiCi Bellis, die beiden op 15-jarige leeftijd een duel in Miami wisten te winnen. Andreeva is de nummer 194 van de wereld. Ze is de jongste speelster in de mondiale top 300. Zaterdag viert ze haar zestiende verjaardag. De Russin doet in Madrid onder neutrale vlag mee vanwege de oorlog in Oekraïne.

Emma Raducanu trekt zich terug uit Madrid en valt uit top 100

De US Open-winnares van 2021 kampt met een blessure aan de rechterhand. De 20-jarige Raducanu zou in de eerste ronde aantreden tegen de Bulgaarse Viktoriya Tomova. Bij winst wachtte Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld, in de tweede ronde.

Raducanu is vanwege onder meer een polsblessure afgezakt op de wereldranglijst. Ze is momenteel terug te vinden op plaats 85 en moet oppassen dat ze niet uit de top 100 valt. Haar gemoedstoestand bleek dinsdag tijdens een persconferentie. Volgens aanwezige journalisten beantwoordde ze zestien vragen met in totaal 58 woorden.

Bij de mannen staan Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor door een ‘bye’ in de tweede ronde. Kiki Bertens won in 2019 het prestigieuze toernooi.

