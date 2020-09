Arbiter laat te kleine doelen in Skopje afbreken na beklag Mourinho

20 eerdere ontmoetingen Rangers vocht mooie Europese duels uit met PSV, Feyenoord, Sparta en DWS

24 september Rangers FC neemt het vanavond (21.00 uur) in Tilburg op tegen Willem II in de derde voorronde van de Europa League. De Schotse recordkampioen (54, nog drie meer dan Celtic) speelde twintig keer eerder tegen Nederlandse clubs in Europees verband. Een overzicht.