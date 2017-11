Argentijn krijgt bij invalbeurt binnen 10 seconden twee keer geel

Nestor Martin Alegre van Deportivo Madariaga, uitkomend op het derde niveau in Argentinië, is mogelijk houder van een dubieus record. Hij kwam tijdens het duel met Tiro Federal te vroeg het veld in als invaller. Toen hij dat weer deed, kreeg hij geel en daarna nog eens geel vanwege commentaar. Binnen tien seconden dus van het veld.