Argentijns hof zet rechtszaak tegen verzorgers Maradona door: lijfarts riskeert tot 25 jaar cel

Tennisspecial 2023 Vier bijzondere tennisvel­den: ‘Bezoekers zijn jaloers op de ligging en vakantie­sfeer’

Tennissen, dat doe je voor de beweging en de gezelligheid, maar ook voor de sfeer. De ambiance. Veel Nederlandse parken hebben een fraaie ligging. De tijd heeft er stilgestaan, of het is er gewoon een feestje. En wie neemt er nog zulke woorden in de mond: ‘een stukje feeërie’? En oh ja, was het nou de Achter- of de Voorplas? Geniet mee!