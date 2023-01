Arianne Hartono kwalificeert zich voor Australian Open

Klassieker tussen vrouwen van Ajax en Feyenoord voor het eerst in Johan Cruijff Arena

De klassieker tussen de vrouwen van Ajax en Feyenoord wordt dit seizoen in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Het is de eerste keer dat de wedstrijd in het stadion op het programma staat in het tienjarige bestaan van de Ajax Vrouwen.

11 januari