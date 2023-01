Arianne Hartono strandt in eerste ronde Australian Open

Arianne Hartono is er niet in geslaagd voor het eerst in haar loopbaan de tweede ronde van een grand slam te bereiken. De nummer 240 van de wereld verloor in de openingsronde van de Australian Open met 6-4 6-3 van de Amerikaanse Shelby Rogers, die 51e staat op de mondiale ranglijst.

In de tweede set stond Hartono nog met 3-1 voor. Ze verloor vervolgens vijf games op een rij, waarvan de laatste op ‘love’. Na een uur en 24 minuten benutte Rogers op baan 5 haar eerste wedstrijdpunt met een sterke return. Hartono verloor in de eerste set bij 2-2 voor het eerst haar servicegame. Ze brak direct terug, maar moest haar daaropvolgende opslaggame opnieuw afstaan. Bij 5-4 maakte Rogers (30), die in 2021 nog de vierde ronde haalde in Australië, het af met een overtuigende lovegame.

Met vlakke groundstrokes leek Hartono het heft in handen te nemen in de tweede set, maar nadat ze met een eenvoudige smash op 3-1 was gekomen, daalde haar niveau. In de laatste game sloeg ze twee dubbele fouten op rij en leek ze het wel te geloven.

Hartono maakte in de Australische hitte - in Melbourne was het rond de 35 graden Celsius - 20 punten minder dan haar opponente: 52 om 72. Rogers benutte zes van de tien breakpoints, Hartono drie van de acht.

Voor de 26-jarige Hartono was het haar tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi van een grand slam. Vorig jaar verloor ze in Melbourne, toen ook als qualifier, in de openingsronde van de Amerikaanse Amanda Anisimova. Ze was de enige Nederlandse deelnemer in het vrouwentoernooi.

Bij de mannen bereikten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp maandag wel de tweede ronde.