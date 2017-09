Arie Koops vertrekt na Spelen bij KNSB

,,Bij Arie was de sport in goede handen. Het schaatsen heeft zich onder zijn leiding enorm ontwikkeld, met aansprekende mondiale prestaties als resultaat. We zullen zorgvuldig op zoek gaan naar een waardige opvolger.''



Koops wil in PyeongChang nog een keer zo goed mogelijk presteren met zijn schaatsploeg. Daarna zwaait hij met gerust hart af. ,,Na twaalf jaar staat de schaatssport in Nederland stevig in de steigers, inclusief onze regionale trainingscentra'', besluit hij.