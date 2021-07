Arina Sabalenka neemt in Londen simpel derde horde

België tussen hoop en vrees voor duel met Italië: ‘De Bruyne en Hazard? Ze vechten tegen de tijd’

1 juli Het is nog altijd niet duidelijk of Kevin De Bruyne en Eden Hazard morgenavond (21.00 uur) inzetbaar zijn in de kwartfinale van het EK tegen Italië. Het tweetal raakte geblesseerd in de achtste finale tegen Portugal en er zal op het laatste moment besloten worden of de twee sterkhouders met België mee zullen spelen.