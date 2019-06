Arjan Veurink is de stille kracht achter het succes van de Leeuwinnen

Vooruit­blik amateur­voet­bal: volop spanning in de nacompeti­tie

17:02 ENSCHEDE - DETO Twenterand reist af naar Zeeland voor de nacompetitie, die wedstrijd bezoeken is een dagtaak. Gelukkig is er ook in de regio voldoende amateurvoetbal in het pinksterweekeinde.