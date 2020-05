Armstrong en Simeoni hebben strijdbijl begraven: ‘Koester geen wrok meer tegen hem’

In de 18de etappe van de Tour de France van 2004 kwam Armstrong Simeoni hoogstpersoonlijk uit de vlucht van de dag halen, omdat de Italiaan bekend had klant te zijn geweest van de omstreden arts Michele Ferrari (in die tijd ook de persoonlijke coach van Armstrong) en zijn landgenoot ervan beschuldigde doping aan te leveren. Het kwam zelfs tot een proces tussen beide renners. Jaren later trok Armstrong naar Italië in een poging om de vete bij te leggen, zegt hij in de documentaire ‘Lance.’