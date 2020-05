Armstrong: Of ik kanker kreeg door doping? Ik sluit het zeker niet uit

Lance Armstrong sluit niet uit dat er een verband gelegd kan worden tussen zijn dopinggebruik en de teelbalkanker waardoor hij in 1996 werd getroffen. ,,Ik nam voor het eerst doping op 21-jarige leeftijd. Of ik daarna teelbalkanker door die groeihormonen kreeg? Ik sluit het zeker niet uit”, zegt hij in een documentaire die binnenkort wordt uitgezonden door ESPN.

In 2013 gaf Armstrong in een interview met Oprah Winfrey toe dat hij tijdens het grootste deel van zijn carrière doping gebruikte. Zeven jaar later komt er een documentaire waarin de misstappen van ‘The Boss’, die zijn zeven Tourzeges moest afstaan en levenslang werd geschorst, opnieuw centraal staan.

,,Ik zal je mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen”, kondigde de 48-jarige Texaan eerder in de trailer aan. Het eerste deel van de documentaire wordt op 24 mei uitgezonden, deel twee volgt een week later.

ESPN geeft nu alvast wat details van het gesprek met Armstrong vrij. Wanneer greep hij voor het eerst naar verboden middelen? ,,Ik was vermoedelijk 21 jaar oud, tijdens mijn eerste profseizoen gebruikte ik cortisonen”, vertelt de oud-renner. In 1993 (het jaar waarin Amstrong in Oslo wereldkampioen werd) dus, enkele jaren vóór bij hem teelbalkanker werd geconstateerd.

,,Of de kanker het gevolg was van dopinggebruik? Dat weet ik niet. Maar ik sluit het zeker niet uit”, klinkt het. ,,Ik kan wel vertellen dat ik één keer in mijn leven groeihormonen gebruikte. En dat was in 1996.”

,,Groeihormonen hebben op een paar soorten cellen een groeistimulerende werking. Als er iets goeds gekweekt moet worden. Maar zou het ook niet logisch zijn dat als er iets slechts in zou zitten, het dan eveneens zou groeien?”