Arne Slot over incident voor rust: ‘Pusic zei dat hij de boel wilde sussen, maar hij is een emotionele man’

VideoVoor trainer Arne Slot voelde het gelijkspel van Feyenoord in het thuisduel met Slavia Praag (3-3) van de kwartfinale in de Conference League als een nederlaag. “Dat heeft te maken met onze goede eerste helft”, zei hij. ,,En met die 3-3 in de 95e minuut natuurlijk. Dat doelpunt gaf ons een groot gevoel van teleurstelling.”

,,We hebben ze in de eerste helft murw gebeukt met al die goede aanvallen”, zei Slot. ,,Maar helaas maakten we maar één doelpunt. En dan moesten we in de slotfase van de eerste helft ook nog een gelijkmaker incasseren die nooit had mogen tellen. Die aanvaller van hen stond hinderlijk buitenspel”, doelde hij op Yira Sor. ,,Dat heeft iedereen gezien. Helaas is er nog geen videoscheidsrechter in de Conference League. Al zegt dat ook niet alles. Deze dingen zijn ons dit seizoen wel heel vaak overkomen.”

Slot liep al bijna in de spelerstunnel toen hij zag dat veel van zijn spelers na het rustsignaal verhaal gingen halen bij de arbitrage. Zijn assistent Marino Pusic kreeg een rode kaart na een opstootje. Slot was mild voor Pusic. ,,Ik zag alleen maar heel veel mensen duwen en trekken. Ook de trainer van Slavia Praag. Pusic vertelde mij dat hij de boel wilde sussen. Maar hij is een emotionele man als hij op zo’n moment een duw in zijn rug krijgt.”

,,In de tweede helft hadden we een mindere fase”, zei Slot. ,,We kwamen op achterstand, maar dan zegt het heel veel over ons dat we toch weer de 2-2 en 3-2 maakten. Bij die laatste hoekschop stonden we geloof ik met elf spelers in ons eigen strafschopgebied. Maar toch valt de 3-3. Er is niets verloren, maar dit moeten we even verwerken.”