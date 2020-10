Arne Slot verheugt zich met AZ op ‘schitterende voetballanden’

Jongens­droom komt uit voor Twentse dj: ‘Wilde mijn hele leven al in voetbal­spel FIFA’

1 oktober Bakermat had wél talent voor muziek, maar niet voor voetbal. En dus is op sportgebied een eigen track in de nieuwste FIFA-voetbalgame het hoogst haalbare. Deze week vond de dj uit Twente zichzelf tussen de wereldsterren terug in FIFA21. „Dit is een soort jongensdroom die uitkomt.”