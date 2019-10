Arsenal aan de hand van 18-jarig talent Martinelli langs Standard

De 18-jarige Braziliaan Gabriel Martinelli bezorgde Arsenal met doelpunten in de 14e en 16e minuut een royale voorsprong. Via Joe Willock stond het halverwege de eerste helft al 3-0. Dani Ceballos bepaalde al in de 57e minuut de eindstand. Tien minuten voor tijd mocht ook Pierre-Emerick Aubameyang nog even invallen.



In de eerste speelronde won Arsenal, vorig seizoen verliezend finalist in de Europa League, al met 3-0 bij Eintracht Frankfurt.