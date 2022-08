Arsenal blijft koploper na moeizame zege op Fulham

100 miljoen: Er stond in de krant nog net niet dat Ajax een ramp stond te wachten

Te midden van alle geldsmijterij bleef één bedrag me deze week het langste bij. Toen Johan Cruijff zijn eerste profcontract tekende, ging hij 35.000 gulden verdienen. En als ze ergens in de jeugd van Ajax een grensrechter tekortkwamen, moest Jopie gaan vlaggen. Ook dat stond in zijn contract dat boven water is gekomen.

27 augustus