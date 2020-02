Arsenal buigt diep in verlenging het hoofd voor Olympiakos

WK sprint Ter Mors zit na tegensla­gen weer lekker in haar vel: 'Dat is mij heel wat waard’

27 februari Jorien ter Mors is ergens goed in waarin ze eigenlijk helemaal niet wil uitblinken: klimmen uit een (diep) dal. ,,Ja, wat dat betreft kun je me wel een ervaringsdeskundige noemen", zegt de drievoudig olympisch kampioene met de nodige zelfspot in Hamar, waar komend weekend de WK Allround & Sprint worden gehouden. ,,De laatste jaren heb ik dat helaas iets te veel moeten doen. Ik weet dus inmiddels wel hoe ik moet terugkomen na tegenslag."