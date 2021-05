Arsenal-Villarreal & AS Roma-Manchester United

Verrassen­de exit Medvedev in Madrid, Barty naar finale

15:48 Daniil Medvedev is in de derde ronde van het masterstoernooi van Madrid uitgeschakeld. De nummer 3 van de wereld moest in drie sets verrassend zijn meerdere erkennen in de Chileen Cristian Garin, de mondiale nummer 25. Na tweeënhalf uur werd het 6-4 6-7 (2) 6-1.