Arsenal wil naast Gakpo ook Gnabry, opvolger Alfred Schreuder bekend

Dit zijn de verwachte opstellin­gen van Feyenoord en AS Roma

Feyenoord en AS Roma spelen vanavond om 21.00 uur de finale van de Conference League. Arne Slot liet al weten over een fitte selectie te beschikken en ook Justin Bijlow wordt weer terug onder de lat verwacht. Bekijk hieronder de verwachte opstellingen van Feyenoord en AS Roma.

25 mei