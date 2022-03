Arsenal wil ver gaan voor Cody Gakpo: PSV kan rekenen op een recordbedrag

Door Rik Elfrink



De kans dat Cody Gakpo komend seizoen in de Premier League gaat spelen, is bepaald niet ondenkbeeldig. Arsenal is een van de geïnteresseerde clubs en wil ver gaan voor de aanvaller van PSV. Over biedingen is nog niks bekend, maar de Britse club heeft zich de afgelopen weken een goede uitgangspositie verworven bij de slag om de Eindhovenaar. Arsenal heeft bij zijn entourage aangegeven concreet geïnteresseerd te zijn en een fors bedrag te willen bieden. Daarbij zijn voor Gakpo belangrijke vooruitzichten geschetst.