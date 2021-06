Arthur Leclerc (het broertje van Charles) pakt eerste zege in Formule 3

Video Ongenaakba­re Verstappen troeft Mercedes­sen af en start van pole in Frankrijk

16:48 Max Verstappen begint zondag vanaf pole position aan de Grand Prix van Frankrijk. Op het circuit in Le Castellet, waar hij rivaal Mercedes licht favoriet achtte, was hij in de kwalificatie duidelijk de snelste. Met een kwart seconde was de marge op nummer Lewis Hamilton niet eens zo bescheiden.