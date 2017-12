Aru richt zich komend seizoen op Giro en WK

De Italiaanse wielrenner eindigde twee keer op het podium van de Giro. Hij eindigde in 2014 als derde en in 2015 als tweede in zijn thuisland. De 27-jarige Aru fietst komend seizoen met zijn nieuwe UAE Emirates-ploeg in ieder geval de Abu Dhabi Tour, Tirreno-Adriatico en Luik-Bastenaken-Luik. Na de Giro wil Aru zich volledig op het WK in Innsbruck richten.