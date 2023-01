Aryna Sabalenka tot tranen geroerd na zege Australian Open: ‘Jullie verdienen de trofee meer dan ik’

Aryna Sabalenka heeft de Australian Open op haar naam geschreven. De 24-jarige Belarussische bleek in een zwaarbevochten finale te sterk voor Elena Rybakina: 4-6, 6-3 en 6-4. Sabalenka benutte na bijna 2,5 uur tennissen in de Rod Laver Arena haar vierde matchpoint.

Rybakina nam in de eerste set een 3-1 voorsprong, maar werd op 4-3 teruggebroken. Op 4-4 liep de tweede service van Sabalenka niet en daar profiteerde haar Kazachstaanse opponente van. Rybakina serveerde de set vervolgens sterk uit: 4-6. De tweede set ging op overtuigende wijze naar Sabalenka. Met name de backhand van de Belarussische liep uitstekend. Rybakina had het vrijwel elke servicegame lastig en boog met 6-3.

Elena Rybakina

Ook in de beslissende set voerde Sabalenka de druk flink op met haar harde klappen. Rybakina wist meerdere breekpunten weg te werken, maar op 3-3 was er geen houden meer aan. Hoewel de Kazachstaanse zich zeker niet zomaar gewonnen gaf, bleek het spel van Sabalenka toch te machtig: 6-4.

Nadat ze haar vierde wedstrijdpunt wist te benutten, ging ze met de tranen in haar ogen naar de grond. De speelster uit Minsk, die in Melbourne onder neutrale vlag meedoet vanwege de betrokkenheid van Belarus bij de oorlog in Oekraïne, volgt de Australische Ashleigh Barty op als winnares van de Australian Open.

,,We zijn als team door zoveel ‘downs’ gegaan de laatste jaren, we hebben zo gewerkt om hier te staan”, zei de tennisster uit Belarus, met de Daphne Akhurst Memorial-trofee in haar handen. Ze kreeg de grote, zilveren trofee uit handen van het Amerikaanse tennisicoon Billie Jean King.

Ze richtte zich tijdens de prijsuitreiking vooral op haar begeleidingsstaf op de tribune. ,,Jullie zijn het gekste team op de tour. Jullie verdienen deze trofee nog meer dan ik. Ik hou van jullie, jongens. Hopelijk kom ik hier volgend jaar nog sterker terug en kan ik jullie nog beter tennis laten zien”, zei Sabalenka tegen het publiek in de Rod Laver Arena. ,,Het was een genot om in deze sfeer voor jullie te mogen spelen.”

Aryna Sabalenka

Sabalenka, die voor het eerst een grandslamtitel pakte, verdient met de zege een kleine twee miljoen euro. De verliezend finaliste moet het doen met iets meer dan de helft. Rybakina (23) won vorig jaar Wimbledon. Op weg naar de finale van de Australian Open versloeg ze onder anderen Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, en tweevoudig kampioene Victoria Azarenka. De geboren Russin, die op de 25e plaats op de wereldranglijst staat, voorkwam daarmee dat de finale een ontmoeting tussen twee tennissters uit Belarus zou worden.

Eerste driesetter dit toernooi

De 24-jarige Sabalenka stond voor het eerst in de finale van een grandslamtoernooi in het enkelspel. Ze veroverde wel al twee grandslamtitels in het dubbelspel. Sabalenka, de nummer 5 van de wereld, won in Melbourne al haar eerdere partijen in twee sets.

Op basis van de onderlinge resultaten ging Sabalenka als favoriete de finale in. Ze won de drie voorgaande duels met Rybakina, allemaal in drie sets.

,,Ik wil graag mijn excuses aanbieding voor mijn Engels, want ik ben enorm nerveus", aldus Sabalenka tijdens de prijsuitreiking. ,,Ik heb genoten en ik hoop Elena nog vaak tegen te komen in finales. En als ik volgend jaar terugkom, hoop ik nog beter te spelen, zodat jullie me nog fanatieker aanmoedigen."

